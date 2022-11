SÜDANTSOOJENDAVAD KAADRID ⟩ «Aitäh, issi!» Vaata, kuidas tähistavad Eesti staarid isadepäeva!

«Aitäh, kallis isa! Olen nii tänulik sinu armastuse, austuse ja õpetussõnade eest. Selle aasta isadepäev on minu jaoks esimene, kui ma ei saa enda isale silmast silma head isadepäeva soovida. Seepärast on tänane päev kindlasti varasematest rohkem täis mõtisklusi ja kurbust, kuid olen nii tänulik nende eluraamatu peatükkide eest, mida, kallis isa, mulle andsid,» jagas Ratas.

Saatejuht Roald Johannson avaldas isadepäeva puhul endast eriti realistliku pildi. Tundub, et isa on lasknud tütardel endale kauni soengu pähe teha. Kui armas!

Telenägu Heelia Sillamaa ja tema mehe Peebu jaoks on isadepäev veelgi erilisema tähendusega. Nimelt on Peebul täna ka sünnipäev. Selle puhul pani Heelia enne pidulauda istumist ka ühe väikese mõtte kirja.

«Ma olen tihti mõelnud, kuidas sada hallipäist filosoofi võivad sulle saja targa tsitaadiga kinnitada, et tõeline õnn ei peitu milleski pealiskaudses. Enne, kui sa seda siirast loogikavastast õnnetunnet aga ise kogenud ei ole, tõrgub sinu jäärapäine mõistus seda järjekindlalt uskumast. Ma olen õnnelik, et mul on lapsed ja elukaaslane, kes tuletavad mulle iga päev meelde, kuidas elu pealmine kiht võib hüpata üles ja alla, aga see kõige sügavam tuumik püsib alati kindlalt paigal. Palju õnne sünnipäevaks Paul! Head isadepäeva Peep! Head isadepäeva minu isale! Täna on tähtis päev,» kirjutas Heelia.