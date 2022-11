Eesolev aasta tõotab tulla sellest aastast tohutult erinev ning algatab mitmed uued arenguperioodid. Ühelt poolt on ees rohkem rahu, aga mida veel? Sellest loe lähemalt.

Läheneme aasta lõpule ning 2023 ei olegi enam kaugel. Nii nagu aasta tagasi võis öelda, et 2022 tuleb hoopis teistmoodi, kui oli 2021, on näha taas, et 2023. aastal käivituvad hoopis uued protsessid ning olukord muutub mitmel tasandil.