ARUTELU SOTSIAALMEEDIAS ⟩ Kas punamonumentide valguses peaksime hakkama lammutama ka kirikuid ja mõisaid?

30-aastase töökogemusega rongijuht Neeme Sihv küsiks aga Uudolt vastu: «Millal me ajalugu hindama hakkame ning teeme kõik, et mõisad, kirikud jm ei laguneks?». Margus Kukk aga märgib, et kergeim võitlus on monumentidega, sest need ei hakka vastu.

Lemme Krimm leiab, et lammutada on kerge. «Punamonumendid pole mingid jäädavad märgid, need on teisaldatavad. Mõisa talle on lihtsalt raskem teisaldada ja meie idiootse majandamispoliitikas on jäetud need arhitektuuri mälestusmärgid nende hooldada, kellel selleks raha on. Riik ei tegele sellega, vöi kui tegeleb, siis lammutab ka toimivaid institutsioone.»