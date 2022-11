Kate Winslet maksab kinni hingamisaparaadiga elava tüdruku pere 17 000 naelase energiaarve

Hunter oli šokis, kui sai teada, et näitlejanna ulatab talle abikäe. Winslet annetas perekonna GoFundMe lehele 17 000 naela ja võttis pereemaga ühendust, et neile edu soovida.

«Meie teekond perekonnana on olnud väga traumeeriv ja ma lihtsalt tunnen, et minu elu on praegusel hetkel läbi,» tunnistas pereema. «Kui ma rahast kuulsin, puhkesin lihtsalt nutma – ma arvasin, et see pole isegi päris. Ma mõtlen siiani, kas see on päris?»