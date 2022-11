MIS JUHTUS? ⟩ 2 Quick Start tühistas ootamatult esinemise ööklubis Võhandu

Tundub, et pidu ei jäänud siiski pidamata. Kohale läinud peolised said nautida ansambel Respekti esinemist ja videode põhjal võib järeldada, et palavalt armastatud duo fännid nautisid esinemist täiel rinnal.

Võtsime ühendust Kerdo Möldriga, kes kinnitab juhtunut. «Tõesti, tuli eile õhtul, ennem Tartu kontserti kurb sõnum, et 2QS on esinemise edasi lükanud, põhjusel, et mitu liiget haigestusid. Peab tõdema, et korraldajad toimetasid kiirelt ja väga proffesionaalselt. Kiirelt edastati info ürituse lehele ja ka sissepääsule,» märgib Mölder.