PROSTITUUDI RASKE ELU ⟩ Soome seadused on teinud seksitöötajate elu eriti keeruliseks

Hinnanguliselt teeb Soomes seksitööd paar tuhat inimest. Isa on üks neist. Kuigi Soomes on seksi müük seaduslik, muudab seadusandlus töö organiseerimise ja tegemise keeruliseks

«Kui tahan Soome saitidel reklaami teha, pean teesklema, et ma ei müü seksi,» kurdab Soome seksitöötaja Isa Häkkinen. Ilta Sanomat kirjutab, et Soome seadused takistavad seksitöötajatel äri ajamast ning töö tegemiseks on jõutud uskumatute meetmeteni, mis muudavad nende töö vägagi ebaturvaliseks.