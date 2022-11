SOLAARIUMIKÜLASTAJA ÕUDUSUNENÄGU ⟩ Kahtlase sünnimärgi avastanud Eesti neiu sai vähidiagnoosi

«Ma arvasin, et see on vanemate inimeste haigus. Poleks elu sees uskunud, et mul 21-aastasena päriselt ongi melanoom,» räägib endine solaariumikülastaja Cärol oma hirmutavast diagnoosist. Nüüd võitleb ta vähiga ja jagab Elu24ga avameelselt õudusunenäona alanud teekonda.