TAHAKS LAPSELAPSI ⟩ Allar Levandi vihjab, et poeg Arlet võiks pere loomisele mõtlema hakata

Allari sõnul võlgnevad mõlemad enda distsipliini Annale. «Meil on väga hea ema kodus, siis on ka isad ja pojad head.» Allari sõnul on just Anna see, kes isadepäevi ning muid pühi ja kokkusaamisi korraldab ning kogu pere kokku toob. «Koos olemine on tähtis,» lisab Allar.

Allar jagab lõpetuseks, et on enda isalt õppinud, et isa ja poja suhted on keerulised. «Kord on hea ja kord on halb. Aga ma olen igal juhul talle väga tänulik, et me ei kiida üksteist üleliia palju, aga oma sisemuses me austame üksteist väga ja oma tegemisi. ja see ongi vast põhiline.»