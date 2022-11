VIDEO ⟩ Viimsis kipuvad põdrad hoovidesse. «Ühe õunapuu tegi lehtedest ja okstest tühjaks nii kõrgele kui ulatas»

Viimsilaste Facebooki grupis kirjutas Uku 10. novembri õhtul: «Mida teha sellise soovimatu külalisega? Paar päeva tagasi külastas ka meid. Esialgu tundus naljakas, aga täna juba päris suured hävitustööd. Püsib eemal vaid siis, kui koer õues. Hetkel ootab võimalust naasta.»

Uku räägib, et on ise põdrale peale sattunud kaks korda, kuid võimalik, et ta on aias veelgi rohkem luusimas käinud. Põder ei uudista mitte niisama, vaid tegutseb ka. «Lisaks võrkaia rüüstamisele on ta peaaegu kõiki viljapuid degusteerinud. Ühe õunapuu tegi lehtedest ja okstest tühjaks nii kõrgele kui ulatas. Teistel puudel on sellist sorti kahjustused nagu pildilt näha,» räägib Uku.

Põder käis Viimsis puude kallal. Foto: Erakogu

11. novembri õhtul ütles Uku Elu24-le, et praegu nad jälgivad, kas põder ka sellel õhtul külla tuleb. Põtra aitab eemale peletada koer, kes valvab nüüd öö läbi õues. «Eelnevatel aastatel pole hoovis märganud põtru, kuid siin Rannavälja tee kandis on neid liikumas näha ikkagi suhteliselt tihti,» räägib Uku. Nii et õhtustel jalutuskäikudel põdra kohtamine ei ole erandlik.

Põdrad on väga julgeks läinud