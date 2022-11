Elu25 ⟩ Kakk Valter: Ei, nafta ei saa otsa. „Naftatipp“ on valus jama.

Seega – naftatiplejad ei saa aru sellest, et küsimus ei ole selles, kas nafta saab otsa, vaid selles, kas nafta kätte saamiseks saab otsa raha?

Kiviaeg ei lõppenud kivide lõppemise tõttu

Ja lõppude lõpuks – usute päriselt, et paar obskuurset väljamaa karvast ning üks kohalik maamees on lahti häkkinud nafta otsa saamise valemi? Et nemad teavad seda, mida ei tea ei tootjad, kauplejad ega skaalast väljas IQ-ga sotsiopaatidest ülikondades hedge-fondide mehed, kelledel on ette näidata nii maailma parim haridus kui ajalooline võimekus kasvõi kivist puhast raha välja pigistada? Et miski, mille juhtumist on ennustatud terve sajand juhtuvat kohe-kohe, ikkagi juhtub?

Kakk igatahes seda ei usu. Ja lendab nüüd jälle mõneks ajaks metsa. Sügis on ilus aeg! Ja, kui „naftatipp“ tulebki (ja tegelikult tuleb), siis mitte selle pärast, et kasutatav nafta otsa saaks või jätkusuutlik tootmismaht ära kukuks. See tuleb lihtsalt sellepärast, et naftat pole enam nii palju vaja.

Inimene on kaku meelest kohati loll loom, kuid tal on oma nutikamad hetked. Näiteks on ta kogu aeg liikunud suurema energiatihedusega energiakandjate suunas.

Ja ega kiviaegki läbi saanud, sest kivid said otsa. Pronks oli lihtsalt parem.