VIDEO ⟩ Dokumentaalsaate sukeldujad leidsid osa plahvatanud süstikust Challenger

The HISTORY® Channel via AP/Scanpix

Telekanali The History Channel sarjale «The Bermuda Triangle: Into the Cursed Waters» («Bermuda kolmnurk: neetud vetesse») uusi osi väntavad sukeldujad leidsid hiljuti USA Florida ranniku lähedalt suure tüki USA kosmoseagentuuri NASA kosmosesüstikust Challenger, mis 1986. aastal pärast starti plahvatas. Challengeri osi leiti viimati 1990. aastatel.