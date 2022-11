1,7 MILJONIT ⟩ Europarlamendi liige Marina Kaljurand on müüki paisanud osa uhkest Nõmme häärberist

Mõned päevad tagasi kirjutas Postimehe Kodu portaal, et Tallinnas Nõmmel on müüa oma kandi üks säravamaid pärleid. Nimelt on müügikeskkonda kv.ee müüki pandud Nõmme metsade vahel asuv kolme magamistoaga majaosa hinnaga 1 772 000 eurot.

Kuulutuses on välja toodud, et maja ehitusel on kasutatud vaid kõige kvaliteetsemaid ja looduslikumaid materjale. Müügihinna sisse kuulub piltidel näha olev antiikmööbel.

Vaata müügikuulutust täpsemalt SIIT!

Foto: Kuvatõmmis kv.ee

Toimetusele teadaolevalt kuulub üks osa sellest majast poliitikule, Euroopa Parlamendi liikmele Marina Kaljurannale.

«Minu perele kuulub pool sellest majast. See on kahepereelamu,» kinnitas Kaljurand, lisades, et kuulutus käib naabri majaosa kohta.