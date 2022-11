Julgest Eesti linnatüdrukust tõeliseks Soome taluperenaiseks: see oli saatus

Heikki on tänulik kõikidele taevastele jõududele, et nad veerand sajandit tagasi talle Eestist sellise kingituse saatsid. Heikki ütleb, et kui Marika ei oleks tema ellu tulnud, oleks ta võibolla tänaseni poissmees.

Foto: Kanal 2

Ka Marika tõdeb, et see oli saatus. «Kui minu onunaine ei oleks seda aadressi mulle toonud, siis ma ei oleks siin. Mõtlesin, et mis seal ikka, proovime. Vastust ei oodanudki, aga näe, vastus tuli, nii läks ja siin ma olen, see on minu kodu.»