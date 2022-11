ELANIKUD MURES ⟩ Nõmmet tabas suuremat sorti voolukatkestus

Facebookis käib vilgas arutelu selle üle, et Nõmmel puudub praegu elektriühendus. Kõigest paarikümne minutiga oli postitus sotsiaalmeedia kihama pannud ning elanikud olid tulnud kommentaariumisse oma muret kurtma. «Männikul oli ära, aga nüüd juba tagasi,» teatab noor naisterahvas, lisades, et vool oli ära umbes 10–15 minutit.

Ka Rahumäge tabas voolukatkestus, aga see oli märksa lühem. «Sekundi oli ära,» märgib kohalik meesterahvas. Kuid Kivimäel elav Maiu teatab suurima rahuloluga, et tema vaatab juba pikemat aega Jüri Ratast telekast. Samuti lisab Tähe tänaval elav Pets naljaga, et tema arved on makstud ja kõikumist pole ta tähele pannud.