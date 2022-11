FOTOD JA VIDEO ⟩ Katari jalgpalli MM-i fännid majutatakse imepisikestesse majadesse, rõhutatakse alkoholikeeldu

Uudisteagentuur AFP avaldas fotod, millel on näha kõrbeliivale rajatud Al-Emadi fänniküla, kuhu mänge vaatama saabuvad inimesed majutatakse. Katarlased tuletavad enne MM-i läänlastele meelde, et Katar on moslemiriik, kus ametlikult on alkoholi tarbimine keelatud.