LÄHED OSTMA? ⟩ Kristjan Jõekalda tuli välja alla 18-aastastele keelatud lauamänguga: olen sellega pusinud tükk aega

Kristjan Jõekalda tunnistab Elu24-le, et tegelikult on ta seda mõtet juba ammu mõlgutanud ja viimased paar aastat ongi ta selle kallal nokitsenud. «Ise on ju vaja kogu jalgratas leiutada ja pole kedagi, kes võtaks käe kõrvale ja ütleks, et tee nii,» nendib ta.

Peast on tal läbi käinud igasugused mängumõtted ja selle paari aastaga on Jõekaldale selgeks saanud, et tulemas on veel mängu teine ja ka kolmas versioon. «Kuna olen nii roheline ja algaja olnud selles maailmas, siis sellepärast on see nii kaua aega võtnud,» ütleb ta.