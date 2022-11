Anonüümne välireklaam ajas maaklerid marru. Avaldaja: üüriturg vajab positiivset raputust

Elu24-le laekunud vihje kohaselt pahandab anonüümne reklaamikampaania maaklereid, kelle arvates kahjustab see kogu tegevusala. «Tõesti mainet kahjustav ja maaklereid maha tegev, aga eks maakleri tegevusala on pigem niikuinii selline halva mainega ja seda rohkem halvustada, ja veel avalikult, on ikka jube,» ütleb üks anonüümseks jääda soovinud maakler toimetusele.