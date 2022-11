«Ühel hetkel kuulsin ootamatult enda nime...» Kas Karl-Erik Taukar solvas peol Robert Sarve?

Kolmapäeval kirjutas Eesti Ekspress, et advokatuuri peol ütles Karl-Erik Taukar Robert Sarve kohta midagi väga kohatut. Mõlemad osalised sõnavad kui ühest suust, et tegu oli lihtsalt lõbusa naljaviskamisega. Asi aga siin ei lõppe, sest Sarv pole sugugi rahul Ekspressis ilmunud looga. «Nii ei saa, et kiusajad teevad sellist meediat, mis on täiesti arulage.»