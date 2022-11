Vaimupuudega last kasvatav üksikisa: ta muutus närviliseks ja võis isegi asju loopida

Tuleva isadepäeva eel läheb «Südamesoov» appi Pärnu isale, kes on juba aastaid pidanud oma poega üksi kasvatama. Tagasihoidlik ja töökas Andrean on suure südamega meistrimees, kellel on elus üks suur eesmärk: tagada vaimupuudega pojale kindel tulevik.