ELU25 ⟩ Kultuuriminister Piret Hartman Juku-Kalle Raidile rahast, kultuurist, sotsidest ja EKREst

Juku-Kalle: (Üllatunult.) Rahvaliidust sai EKRE. Mis see tähendab, et sa oled praegu nagu ekrelane sotside ridades?

Piret: Ma ütleks, et tänane EKRE ikkagi ei ole see Rahvaliit, milles mina tegutsesin. Siis ma läksin pea 200 inimesega koos sotsiaaldemokraatidesse. Alguses ei astunud ka erakonna liikmeks. Aga töötasin fraktsioonis ja olin erakonna tegevjuht. Tegevjuht ajal, kui sotsidel oli rekordtulemus, 19 kohta riigikogus. Juhtisin seda kampaaniat ja jäin sinna. See oli see, kuidas ma jõudsin kultuuriminister Indrek Saare nõunikuks.

EKRE väga selgelt tunnetab ebakindlaid aegu, ma usun, et nad võivad saada päris suure häältesaagi.

Ma arvan, et EKRE on ka väga tugev ja jõuline – oma avalikus kommunikatsioonis. Ta väga selgelt on arusaanud, kus meil see valu on. Ja ta oskab sellele väga selgelt rõhuda.

Marek: Kas sina arvad, et pärast 6. märtsi EKRE omab peaministritooli? Kas see hirm on olemas?

Piret: Ma arvan, et see hirm on täiesti olemas. EKRE väga selgelt tunnetab ebakindlaid aegu, ma usun, et nad võivad saada päris suure häältesaagi.

Juku-Kalle: See on erakond, kus sitad ajad on vesi nende veskile.

Piret: Ma ütleks küll.