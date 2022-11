VIDEO ⟩ Charles III-t ja Camillat loobiti Yorki visiidil munadega

Videosalvestistel on näha mitut visatud muna, ükski neist ei tabanud aga kuninglikku paari, kes jätkas rahvahulga tervitamist. «See maa on rajatud orjade verega!» hüüdis protestija väljaande Northern Echo teatel.

Blossomi tänava galerii omanik Kim Oldfield ütles, et ta seisis oma galerii ukseavas ja nautis paari saabumist, kui kuulis hõikamist ning nägi munade lendamist. «Nägin, et politsei tõttas just tõkkepuu juurde ja üritas protestijat üle ülaosa tirida. Umbes viis muna õnnestus tal visata,» sõnas Oldfield BBC-le. «Camilla võpatas veidi, kui röökimine algas, kuid politsei summutas selle väga kiiresti. Kahju, et nad selle toreda hetke ära rikkusid.»