SEGADUS SOTSIAALKORTERITE LEPINGUTEGA ⟩ Lasnamäe proua elab kodu kaotamise hirmus. «On hirm, et hakkab küüditamine peale ja jään elukohast ilma»

Sirje (68) on pärit Nõmmelt, kus ta elas üle 30 aasta. «Elasin seal kolme lapsega, mees suri seal majas. Lastel õnnestus endale korterid saada,» räägib Sirje. Kui ta Lasnamäel Hooldekodu teel asuvasse sotsiaalkorterisse kolis, oli tema süda rahul. «Kui siia korterisse sain, siis oli rahu. Nüüd aga on hirm, et hakkab küüditamine peale ja jään elukohast ilma,» ütleb Sirje. Küüditamiseks nimetab naine ohtu, et üürileping temaga võidakse lõpetada.

Kui varem sõlmis linn sotsiaalkorteri elanikuga lepingu viieks aastaks, siis viimati tehti leping vaid kaheks aastaks ning see ongi asjaolu, mis Sirje muretsema paneb. «Kolm korda on olnud viieaastane leping. Eelmine kord tehti kaheaastane leping. Uuest aastast hakatakse üldse vaatama, kellele antakse leping ja kellele ei anta, mis on ju nagu küüditamine,» räägib Sirje murelikult. Probleem puudutab Sirje sõnul paljusid, sest valdavalt on sotsiaalmajade elanikeks pensioniealised inimesed. «Kuna mul läheneb uue lepingu tegemine, hakkasin uurima, et miks on leping kaheaastane. Mulle öeldi, et uuest aastast hakkab kehtima uus seadus. Kas saab lepingu või ei saa, seda nemad otsustavad,» räägib Sirje, kes võttis selguse saamiseks ühendust Tallinna linnavalitsusega. «Võiks olla määramata ajaks leping,» ütleb Sirje, kes leiab, et linn võiks korraliku üürnikuga sõlmida tähtajatu lepingu. «Me ei ole ju nooremaks läinud, vaid vanemaks, kuid see lepingute asi on läinud hullemaks, mitte paremaks,» tõdeb ta.