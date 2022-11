ARVAD ÄRA? ⟩ Need 3 sodiaagimärki on kõige võimsamad ja tarmukamad

Kuigi iga sodiaagimärk on omal moel võimas ja võimekas, võib tuua esile kolm tähemärki, kellele on omane intensiivsus, maksimalism ja peatamatus, mille sarnast teistel lihtsalt ei ole.

Nad on alati valmis võitlema lõpuni selleni nimel, mis neile oluline, ning nad on täis kirge ja tahet. Tegu on ka kõige tugevamate vastastega, kellega kunagi rinda võib pista. Vastasseisu nad ei karda, kuna nad naudivad võimalust teistele tõestada, kui võimsad nad on.