ARVAMUS ⟩ Tallinna Ülikoolist on saamas surnukuur: jahutatud laip laguneb aeglasemalt

Meid kõiki on raputanud kõrged energiahinnad. Praeguses energiakriisis on pihta saanud ka ülikoolid, kelle eelarved on lõhki, ja kaalutakse erinevaid kokkuhoiumeetmeid. Kas tõesti on ainus väljapääs õppeasutuse muutmine surnukuuriks? Auditooriumid on nii külmad, et pea ei lõika ühtki koolitööd.