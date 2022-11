Kuueaastane Johann on poole oma elust võidelnud vähiga

Teisipäevases «Ringvaates» rääkis oma loo kuueaastase Johanni ema Kristi, kes on võidelnud ligikaudu kolm aastat, et päästa oma poeg eluohtlikust haigusest. Nende võitlus vähiga ei ole olnud kerge, sest taandumismärke näidanud haigus on ikka ja jälle uuesti pead kergitama hakanud.

Väike Johann on pealtnäha terve ja elurõõmus laps, naeratades jalutab ta oma koerakese Mašaga läbi sügisvärvides pargi.

Mašaga saab ta tegelikult aga üsna vähe jalutamas ja mängimas käia, sest julma haiguse tõttu on tema eluke vähe teistsugusem võrreldes oma vanustega. Temal tuleb enamuse ajast hoopiski arstide seltsis veeta.

Johannil on diagnoositud neoroblastoom, ehk kasvaja, mis tekib närvirakkudest. Tegemist on alla viie aasta vanustel lastel, s.h. imikutel ühe sagedamini esineva kasvajaga. Just seetõttu tulebki Johannil käia tihti haiglas vereanalüüse andmas ja ka ravi saamas.

Kasvaja.net kirjutab, et 2/3 kõigist neuroblastoomidest saab alguse kõhu piirkonnast, tekkides neerupealiste närvikoes. Kasvaja võib areneda ka kaela, rinna ja selja piirkonnas. Mõnikord hakkab kasvaja arenema juba enne sündi ja neil juhtudel on võimalik seda avastada sünnituseelselt ultraheliuuringuga.