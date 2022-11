«Ära ole kelmi jõulusponsor!» Politseikapten Maarja Punak hoiatab netipetturite eest

«Häbiposti panemises ei ole midagi uut. Seda on sotsiaalmeedia alguse ajast tehtud näiteks kelmidega, puuküürnikega. Loomulikult ei ole selline teise inimese andmete jagamine lubatud. Kahjuks ei ole enamasti inimesed, kelle kohta postitusi tehakse, läinud enda õiguste eest seisma kohtusse. Kui neid juhtumeid oleks rohkem, kus kohtud avalikustajaid karistavad, siis ehk mõeldaks veidi enam võimalikele tagajärgedele. Ja loodetavasti mitte ainult avalikustamise teemal, vaid ka just laenudega seonduvate lepingute ohtlikkusega,» lisab Punak.

Praegu on käes see aeg, kus rahaküsimisi, laenamisi ja kelmusi on aina rohkem, sest ägedad jõulukingid soovitakse saada võimalikult odavalt. Inimestele müüakse olematuid asju ja kui raha käes, kaotakse kui tina tuhka.

Tuleb välja, et eraisikutelt on võimalik jõulukinkideks raha laenata ka ilma intressideta. «Olen kuulnud petturitest, kes just enne jõuluaega, kui endal oli vaja rohkem raha, et kinke osta ja jõule korralikult tähistada, hakkavad müüma asju, mida nad tegelikult ei oma. Jaanuaris, järgmise palgaga, kantakse aga raha tagasi, nagu poleks vahepeal midagi juhtunudki. Väidetakse, et tellimus ei jõudnud Hiinast kohale või see asi läks vahepeal katki. Ära ole kelmi jõulusponsor!» hoiatab Punak.