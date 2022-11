Poolfinalist Bonzo pelgas Eesti Laulu: see lööb elu- ja tööplaanid sassi

Muusik nentis, et ajaga on ta muutunud nii inimese kui autorina. «Olen tähele pannud, et mingisugune rahu, tarkus või küpsus on minus tekkinud. Ma ei tee enam asju jõuga. Kakskümmend aastat tagasi, mil alustasin oma karjääri ja plaadistamisega, tahtsin igal aastal anda välja uut albumit. Ma ise ka ei tea, miks see nii oli. Ilmselt lihtsalt kinnisidee. Kirjutasin lugusid selle nimel, et saada plaadimaterjal kokku. Nüüd tundub see ajuvaba,» lisas ta.