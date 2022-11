Valvurilt valuvaigistit küsima läinud kinnipeetav avastas enda sõnul midagi ootamatut

Talle jääb mõistmatuks, kuidas on võimalik, et vangivalvurid vaatavad töö ajal filme ja surfavad autode ostu ja müügi veebikeskkonnas auto24.ee. «Küsin valuvaigistit, vastatakse, et pole aega, kiire on – ise vaatab samal ajal Auto24-st autosid,» räägib kinnipeetav ühest paljudest juhtudest. «Las vaatavad, ega mul kahju ei ole, aga kui mul selg valutab, tahan valuvaigistit ja näen millega ta tegeleb... Kas nii keeruline on kaks sammu astuda ja see valuvaigisti anda? Vanglas, kui oled riigi ülalpeetav, peab vangla tagama arstiabi.»