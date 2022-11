NÕIAPROTSESS ⟩ Katrin Lust peab maksma Veet Manole 10 000 eurot. Advokaat: ajakirjanikud ei julge peagi oma nime lugude alla panna

Riigikohus otsustas esmaspäeval, 7. novembril et Katrin Lusti kassatsioonkaebus Veet Mano Wannaquoti vastu on menetlusse võtmist võimaldavate aluste puudumise tõttu põhjendamatu, mis tähendab, et «Kuuurija» saatejuht Katrin Lust on kohustatud ümber lükkama ebaõiged väited ning avaldama omal kulul käesolevas asjas jõustunud kohtuotsusele järgneva esimese telesaate «Kuuuurija» alguses enne saates käsitletavate teemade tutvustamist ebaõigeid andmeid ümberlükkav audiovisuaalne teadaanne.