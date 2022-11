Kohtusse mitteilmunud 22-aastane noormees kuulutati tagaotsitavaks, advokaat loobus ta kaitsmisest

Nimelt otsustas Siimul-Joonas kohtusse mitte tulla ning juba varasemalt pidi advokaat poisi otsimisega tegelema. «Mul on alust arvata, et Siimul-Joonas Kukk on valinud endale kaitsetaktika, mis minu omast oluliselt erineb. Mul on olemas tõendid, ma kavatsesin tema süütust tõendada. Siimul-Joonas on valinud aga teise taktika,» selgitab advokaat emotsionaalselt, et noormees arvab, et kui ta kohtusse ei ilmu, ei saa teda ka süüdi mõista.