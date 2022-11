VÕRDLE ⟩ «Nad suudavad ikka kõike kopeerida!» Hiinast võib leida Tallinna Niguliste kiriku

Hiinas Dongguani linnas Songshani järve kaldal võib end korraks tunda kui Tallinna vanalinnas.

Nimelt on loodud Huawei ülikoolilinnakusse kokku 108 Euroopa-teemalist hoonet, mis on kujundatud Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania ja teiste riikide vaatamisväärsuste järgi. Muu hulgas on jäljendatud Luksemburgi lossipiirkonda, Oxfordi ülikoolipiirkonda ja Belgia vanalinna. Linnakust leiab ka Tallinna Niguliste kiriku koopia.

«Nad suudavad ikka kõike kopeerida,» naljatles üks Facebookis.

Eesti Arhitektuurikeskuse giid Oksana Jaakson sõnas venekeelsele portaalile Limon, et tegu on kentsaka olukorraga. «See on naljakas. Kui ma ei oleks teadnud, et hiinlased ehitavad Huawei ülikoolilinnakut Euroopa linnade koopiatega, oleksin seda fotot vaadates arvanud, et tegemist on nutika fotomontaažiga,» tõdes ta. «See, kuidas Tallinna Niguliste kirik osavalt ebatavalisse linnapilti sulandub...»