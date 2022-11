SODIAAGISOSINAD ⟩ Varjutuste finaal on käes: märka märke enda ümber

Soovitused nädalaks

Usalda asetleidvaid sündmusi, kuitahes raputavad need ka ei ole – kõik on selleks, et sind õigele rajale saada.

Narr on meie taropaki peategelane, kes on uljalt alustamas oma teekonda. Ta ei vaata jalge ette, kuigi ehk võiks – seisab ta ju kuristiku serval. Kaaslaseks on tal truu koer ning pilk on sootuks suunatud taevasse. Ta ei kohku tundmatu ees, sest uue tee ohud ja riskid ei ole talle teada.