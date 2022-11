VÄÄRIKAS VÕIMALUS ⟩ MyHitsi saatejuhid said uue põneva rolli

MyHitsi hommikuprogrammi juhivad karismaatilised Indrek Vaheoja, Roomet Poom ja Kristina Pärtelpoeg, kes kõik on tänavu ka Just Filmi saadikud. Mitmekülgse taustaga saatejuhid oskavad igal teemal kaasa rääkida ja neid nooruslikule sihtgrupile kaasahaaravalt tutvustada. Indrek Vaheoja on tänavu ka laste õiguste programmi saadik, mis on talle südamelähedane teema juba eelnevatest aastatest.

«Pikaajalise PÖFFi fänni ja filmisõltlasena oli laste õiguste programmi saadikuks hakkamine minu jaoks loogiline tegu. Ma olen PÖFFilt palju saanud ja nüüd on aeg midagi omalt poolt vastu ka anda,» ütles Indrek Vaheoja. «Kolme teismelise tütre isana on filmikunst õigupoolest ainuke viis noorte teemadega kursis olla.»

Videoblogija taustaga MyHitsi värskeim saatejuht Roomet Poom põhjendab Just Filmi saadikuks hakkamist nii: «Just Filmi festivali filmivalikus on alati õpetlikud ja noortele relevantsed filmid, mis on suurepäraseks teejuhiks, kuidas tulla toime eluliste probleemidega ning mõista ümbritsevat maailma paremini.» Roomet on ühtlasi #noorfilmitegija programmi žürii liige. Programmi raames jõuavad kinolinale Eesti koolinoorte tehtud filmid, mis on valminud PÖFFi ja Just Filmi stipendiumikonkursi jooksul.

Just Film loodi, et anda noortele võimalus näha läbi filmikunsti seda, mis meil ja mujal maailmas toimub. Film ja muusika on omavahel lahutamatud valdkonnad, mistõttu on sarnase missiooniga raadiojaam üks parimaid kanaleid Just Filmi väärtuste tutvustamiseks.

Just Filmi festivali vältel tutvustatakse MyHitsi hommikuprogrammis erinevaid filme ja MyHitsi saatejuhte võib kohata ka kinosaalides filmijärgsetel aruteludel. MyHits ja Just Film ühendasid jõud juba mitmendat aastat järjest.