«Kingime väikese majakese juhuslikule õnnelikule.» Liiga hea, et tõsi olla?

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonispetsialist Maarja Punak kommenteeris, et taoliste libaloosimiste eesmärk on panna inimesi selle libakontoga suhtlema, et hiljem seda ära kasutada.

«Näiteks hakatakse konto kaudu nende inimestega suhtlema ja pakkuma võimalust odavalt mingit eset osta, mida tegelikult ei eksisteeri. Lisaks võivad kelmid muuta selle konto nime ja hakata muid tegevusi tegema, aga kui sinu tuttav on lisanud seal oma kommentaari, siis see võib anda kindlustunde, et kontoga on turvaline kaupa teha,» toob ta näiteid. Punak lisab, et kelmustega seotud kontol laikimine ja kommenteerimine soodustab selle inimese tutvusringkonna ohvriks langemist.

Kuidas libakonto ära tunda?

Viiteid libakontole on Punaku sõnul mitmeid, kuid kõige ilmsemad neist on vigane konto nimi ja grammatiliselt ebakorrektne tekst. «Ükski aus äri ei lubaks endale selliseid apsakaid,» lisab ta.

Foto: Ekraanitõmmis Facebookist

«Teiseks ei ole siin mainitud ei firma nime ega muid andmeid. Niisama asjade äraandmine on samuti turundus ja ilma ütlemata, kes jagab, poleks sellel ju mingit mõtet,» toob Punak esile.

Taolisest kontost või postitusest tuleb kindlasti raporteerida. Selleks tuleb klikata postituse üleval paremal äärel olevale kolmele täpile ning vajutada «Report post». Samuti tasuks Punaku sõnul oma tuttavaid hoiatada, et vähem inimesi õnge läheks.

Foto: Ekraanitõmmis Facebookist

Sarnane üleskutse, kus kutsuti inimesi postitust jagama eesmärgiga võita endale IKEA diivan, läks ühismeedias lendu augusti lõpus. «Tere kõigile. Meil on kümneid diivaneid, mida ei saa müüa väiksemate kriimude tõttu, kuna need on endiselt heas korras. Seega otsustasime kinkida selle inimestele, kes jagasid ja kirjutasid «jagatud» enne 1. septembrit!» seisis IKEA nimel tehtud postituses, mida oli selleks hetkeks Facebookis jagatud üle 600 korra.