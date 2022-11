KLÕPS ⟩ Näitlejanna Rebel Wilson sai emaks: uhke on olla teie klubis

Alles möödunud nädalal kirjutasime, et kuulduste järgi on Austraalia näitlejanna Rebel Wilson kihlunud oma kallima Ramona Agrumaga. Paar on koos olnud seitse kuud.

Page Six avaldab, et Wilson ja Agruma käisid hiljuti ühel halloween'i-peol, kus nad rääkisid pidulistele, et nad on kihlatud. Instagramis lükkas näitlejanna selle aga ümber. «Aitäh kõigile õnnitluste eest, aga me ei ole kihlatud,» väitis Wilson Instagramis.

Nüüd aga jagab naine rõõmusõnumit – möödunud nädalal nägi asendusema abil ilmavalgust nende esimene laps.

«Teatan uhkusega oma esimese lapse Royce Lilliani sünnist, kes sündis eelmisel nädalal surrogaadina. Ma ei suuda isegi kirjeldada seda armastust, mis mul tema vastu on, ta on imeline ime!» kirjutab näitlejanna ühismeedias.

Lisaks tänas ta postituses kõiki, kes on selle aastaid kestnud teekonna juures olnud. «Eriti tahtsin tänada oma imelist surrogaati, kes teda kandis ja sellise armu ja hoolitsusega sünnitas. Aitäh, et aitasite mul luua oma pere, see on suurepärane kingitus. Parim kingitus!»

«Olen valmis andma väikesele Roycie'le kogu selle armastuse, mida on võimalik ette kujutada. Ma õpin kiiresti… Suur lugupidamine kõikidele emadele! Uhke olla teie klubis.»

Wilson kinnitas suhet moedisaineriga mõned kuud tagasi. «Arvasin, et otsin Disney printsi… aga võib-olla oli mul kogu selle aja tegelikult vaja Disney printsessi,» teatas näitlejanna ühismeedias sel suvel. Mais oli ta vihjanud, et tema süda on võetud, kuid siis hoidis ta oma kallima nime saladuses.