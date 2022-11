Ragnar Klavani tantsunumber lööb lained ka Briti suurimas tabloidis

«Liverpooli endist staari ei tunne pärast oma riigi tantsusaates osalemist äragi,» seisab Briti tabloidi The Sun artiklis, kus on kuvatõmmised Eesti jalgpalluri Ragnar Klavani ülesastumisest tantsusaates.

«Londoni Arsenali legend Tony Adams võib tantsusaate Suurbritannia versioonis olla hädas, kuid ta pole ainus endine jalgpallur, kes näitab saates oma tantsusamme,» kirjutab The Sun.

Väljaandes toodi esile ka saate kohtunike Jüri Naela ja Martin Parmase kommentaarid. «Ma näen fantastilist potentsiaali. Muidugi, tuleb teha mõningaid mööndusi, kuid potentsiaal on kindlasti olemas,» kiitis Nael Klavanit. «Selline rahulik esitus, see mulle meeldis. Õige tunne oli olemas,» lisas Parmas.

Lisaks tõi The Sun välja, et Klavanilt küsiti, kas parem treener on tema tantsupartner Kerttu Tänav või Liverpooli loots Jürgen Klopp.