Soome ajakirjanikud uurisid, kui palju raha kulub Turu juhtidel restoraniarvetele, ja üllatus oli suur

Ühel oktoobrikuu laupäeval koguneb Turu restorani Suomalainen Pohja nurgakabinetti mainekas seltskond. Kohe toovad ettekandjad lauda kolm pudelit Chablis’d. Enamikule külalistest maitseb ka martiini, kuid päev on vaevu poole peal.

On aasta 2021 ja Turus toimub iga-aastane raamatumess. See selgitab, miks ka Soome president Sauli Niinistö on linnas. Soome esileedi Jenni Haukio töötab viimast korda Turu raamatumessi programmijuhina.