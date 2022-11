VIDEO ⟩ «Ma ei tea, mis minuga juhtus.» Grusiinist ärimees peksis prügimäe tõttu äripartneri uhke BMW labidaga sodiks

«Ma ei tea, kes jättis labida maha, see oli lollus, et seal labidas oli. Aga mina võtsin selle labida ja lõhkusin tema auto ära,» sõnab grusiinist ärimees Konstantin Ivanishvili, kes pöördus «Kuuuurija» poole murega, et tema äripartner tassib tema maale seadusevastaselt prügi.