«Tema oli see, kes tundis vinguhaisu!» Kilingi-Nõmme majapõlengus hukkunud tüdruk päästis oma pereliikmed

7. novembril kell 4.19 sai häirekeskus teate, et Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas Kantsi tänaval põleb kahekorruseline elamu, kus on inimesed sees. Päästjate kohale saabudes põles maja teine korrus lahtise leegiga ja seda asuti kohe kustutama.

Majapõlengus hukkus 18aastane neiu. Foto: Lääne päästekeskus

Üheksa majaelanikku olid omal jõul hoonest välja saanud, kuid sealt ei olnud väljunud 18-aastane neiu. Suitsusukeldumise käigus leidsidki päästjad teiselt korruselt hukkunud Angeelika.

Tulekahju tekkimise põhjus on selgitamisel ning pere ootab vastuseid. «Kahjuks on senini teadmata meile kõigile, kas ta sai vingu või leegid võtsid elu... Arvestades, et tema toast ka leegid tulid...» rääkis Angeelika õde Maarja Elu24-le.

Tuleõnnetuses hukkunud neiu tuba oli vasakul. Foto: Urmas Luik

«Ta oli väga elurõõmus ja tegus tüdruk ning loomaarmastaja,» kirjeldab Maarja oma õde.

Maarja sõnul oli just Angeelika see, tänu kellele pääses ülejäänud pere. «Ta ärkas üles vinguhaisu peale. Nähes, et kõik on leekides, karjus ta: «Kõik põleb, ärgake, ärgake!» Selle peale jooksid kõik suures šokis välja. Väiksed õed ja õelapsed – kõik oleksid surnud... Angeelika kahjuks ei jõudnudki ise välja...»

Maarja vanematele on Angeelika juba teine laps, kes tuleb maamulda sängitada. Kaotusvalu on suur ning varaline kahju tundub selle kõrval justkui tühine.