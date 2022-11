«Jalgpallis saab selle eest punase, tantsusaates aga aplausi.» Vaata Ragnar Klavani esitust Kalev Kruusi kommentaaridega

Heategevuslikus saates «Tantsud tähtedega» astus sel pühapäeval vaatajate ette uus osaleja, keda varem on nimetatud mustaks hobuseks. Reede õhtul TV3s eetris olnud saates «Stuudio» selgus, et tegemist on tuntud jalgpalluri Ragnar Klavaniga.

Ragnar Klavan ütles «Stuudios», et teda ajendas saates osalema eelkõige heategevus. Ta tunnistas, et vaatamata heale füüsilisele vormile ei ole ootamatult saatega liitumine olnud sugugi lihtne. «Esimese trenni lõpus ma ei osanud kõndidagi,» märkis ta muiates.

«Ragnaril on kiired jalad ja väga hea koordinatsioon, lisaks on ta füüsiliselt tugev, nii et saab igasuguseid asju teha,» kiitis treener Kerttu Tänav andekat sportlast ja lisas, et loodab suuresti panustada kvaliteetsele tantsusooritusele.