Halloween pahandas paljusid eestlasi. «Mardisandid on oodatud, kuid Ameerika kummardajad jäid ukse taha!»

«Mardijooksmine tähendab ikka seda, et ennekõike tuuakse majja õnne, soovitakse häid soove ega nõuta suure ähvardamisega midagi.»

«Mul oli täpselt sama tunne, kui üks lastekamp siin kõikide uste taga kolkis ja kommi-pommi kisas. Ja siis ma mõtlesin, et täpselt minu peal elavad Ukraina põgenikud kahe väikse lapsega, kellest noorem sündis siin, pagendusse jõudmise järel. Põgenesid pommide eest ja nüüd taas pommitajad ukse taga...» kirjutab Tiina.

«Meil käis ukse taga ka mitu gruppi. Ei võtnud vastu, vaid kutsusime Mardi- ja Kadripäevaks tagasi. Ütlesid ok, aga meie oma pühadeks tuleb ajusid liigutada ning ette valmistuda, saame näha, kas viitsivad. Väikesed on ikka käinud, aga teismelised vist küll enam ei viitsi,» kirjutab Reet. «Tegelikult on täiskasvanutel põhisüü: kaubandus kasutab võimalust vastavateemalisi riideid ja maiustusi müüa, lasteaedades ja koolides kasutatakse võimalust kostümeeritult lasteaeda/kooli tulla. Üritus, millest on kadunud sisu ja jäänud vaid vorm...»

«Ja kui mõelda veel selle peale, milline keskkonna koormus ja jalajälg on need sajad tuhanded plastist maskid, detailid, kostüümid, mida 1x ehk kantakse ja siis ära visatakse – selle peale ei taha need lapsevanemad üldse vist mõelda?!» ärgitab Riina mõtlema Halloweeni nänni ostmise tagajärgedele.

Mardipäevast