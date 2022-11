«Meie hinnad ei ole kallid, vaid te lihtsalt olete vaesed.» Selveri nimel loodi humoorikas libakonto

Meil on lubatud tööl ka pohmellis peaga olla, sest siis tehakse tööd paremini, kuna tahetakse kiiresti koju saada.



Parimat soovides

Natalja — Maxima Eesti (@maximakauplused) November 7, 2022

Võtsime ühendust kontode haldajaga, kes sõnab, et libakonto tegemise idee on juba pikalt ringi liikunud oma töötajate seas ning inimeste juttude põhjal ka teistes poodides. «Tegemist on libakontodega, aga inimestele meeldib huumor ja kõik vast hästi,» sõnab kontode looja.

«Töötasin kuus aastat Selveris ja Maximas. Ema vallandati Selveri kauplusest, kuna ta soovitas Maximast tuttavaid tööle tuua,» pidas kontode autor vajalikuks märkida.

Lisaks ütleb ta, et muudab siiski nüüdsest kontode kasutajanimed selliseks, et inimesed saaks aru, et tegemist on paroodia ja libakontodega.