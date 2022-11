NÄDALAPROGNOOS ⟩ Raputav täiskuu võib lüüa platsi puhtaks: kaosele järgneb uus kord

Ees on pingeline ja paljudele katsumusterohke nädal, kuna teisipäeval saabub täiskuu Sõnnis koos kuuvarjutusega, mis jääb ühendusse Uraaniga – raputav energia, mis võib ootamatult paiskuda mistahes suunda. See on praeguse varjutuste perioodi teine sõlmpunkt, mis võib sündmustele vindi peale keerata. Ent rahustuseks võib öelda, et raputatakse lahti ikka see, mis on oma aja ära elanud, põhineb pettusel või valel ning mis ei teeni enam üldist arengusuunda.

Ka järgnevatel päevadel antakse korraga gaasi ja vajutatakse pidurit, mis võib põhjustada frustratsiooni ja tunnet, et elu rebeneb mitmest otsast. Tõepoolest, see nädal ei tule lihtne – parem on olla valmis hullemaks, sest siis saab kokkuvõttes ainult paremini minna.

Kuid nädalalõpu poole ilmuvad ka mõned toetavamad seisud, mis loodetavasti lubavad kõigest puhata ja elu positiivsemale küljele keskenduda. On näha, et pühapäevaks on süda õiges kohas.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval on Veenus kvadraadis Saturniga, mis tähendab, et kergem on tunda eraldatust ja üksildust. Lähedus ja armastus on mingil põhjusel ajutiselt blokeeritud. Võibolla kasvavad kohustused liiga suureks või tuntakse lihtsalt seletamatut ebakindlust ning hoitakse oma tundeid rohkem peidus.