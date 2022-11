Kuulus vandenõuteoreetik David Icke ei pääsenud Hollandisse, kuna on ohuks avalikule korrale

Hollandi justiitsminister Dilan Yeilgöz-Zegerius ütles meediale, et sõnavabadus ja õigus meelt avaldada on põhiõigused, kuid need ei ole piiramatud.

Briti meedia kirjutab, et Hollandi immigratsiooniamet teatas oma avalikus kirjas, et on konkreetsed märgid selle kohta, et Icke'i saabumine Hollandisse kujutab ohtu avalikule korrale. Icke avaldas selle oma leheküljel.