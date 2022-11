ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: naljakas lugu Vene peaministrist, kes olla põgenenud pealinnast, naisteriided seljas

Pea igal aastal (ka 2022), mil Putin on võimu maitsnud, seda lugu korratakse: kümnetes eri versioonides, üks filmilikum kui teine. Tõde on nii segast aega kirjeldades muidugi raske jalule seada. Aga patriarhaalse Venemaa jaoks on naisekleit peaministri seljas muidugi absoluutselt alandav tõik.

Juht on tugev, karmi käega. Juht on Lenin. On Stalin. On Putin. Lendab kurgedega ja sukeldub puhkehetkel mere põhja kunstiväärtuste järele. Putin austab Nõukogude Liitu, mitte Kerenski katset Venemaal mingitki demokraatiat juurutada. Mõte Kerenskist kui riigimehest talle ei sobi. Nii hoolitsetakse ka selle eest, et Kerenski püsiks kleidis. Kleit töötab "lääneliku demokraatia" vastu justkui rätsepa enda poolt õmmeldult.