PLEED JA VILLASOKID ⟩ Sikkut jahedatest ruumidest: tuleme 19 kraadiga toime, aga nõuab harjumist

7. novembril ETVs eetris olnud saates «Ringvaade» ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, et kuigi ta on ise suur soojasõber, ei ole kurtmiseks põhjust. «Muidugi on jahe. Harjumuspäratult jahe on, aga meil on ka erakordne talv. Eestis on energiakriisi puhul vaja rakendada mingeid meetmeid ja arvan, et avalik sektor peab eeskujuks olema,» avaldab Sikkut. «Ei ole vaja siin 22 kraadi hoida, tuleme 19 kraadiga toime. Kuigi see nõuab harjumist,» ütleb minister ning lisab, et tema ruumis on koosolekulaud ja siis, kui kolm koosolekut on ära tehtud, on ruum juba soojem. Kui läheb jahedamaks, mässib Sikkut ennast sooja pleedi sisse. Appi tulevad ka villased sokid ning soe kampsun. «19 kraadi lubab tööd teha tavapärastes tingimustes,» arvab minister.