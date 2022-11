GALERII ⟩ «Tantsud tähtedega üllatas: Brigitte hoia alt. Siit tuleb meil uus meelelahutaja!

Õhtu tegi eriliseks see, et Gerli Padar ja Martin Parmas avaldasid tele-eetris, et abiellusid! Koos esitati «Tantsud tähtedega» saates ka kaunis valss, mis oli paari jaoks erilise tähendusega. Nimelt kohtusid Gerli ja Martin just tänu «Tantsud tähtedega» saatele 2006. aastal.