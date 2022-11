Muusik Marek Sadam avaldas põhjuse, miks ta oma neljakuusest tütrest ei räägi

Muusik Marek Sadam (44) ja tema kallim Gerly Kedelauk teatasid augusti alguses ühismeedias, et neist said lapsevanemad. «Meie süda väljaspool meie keha, meie iga ühishetkega armastuse kasvataja,» jagas Kedelauk teadet oma Facebooki kontol.

Küsimusele, kuidas neljakuuse pisitütrega elu kulgeb, vastas Sadam: «Ta on üks selline imeline... väikesed lapsed on kõik nagu inglid.» Siis jätkas ta kiirelt: «Ma ei ole kunagi suurem eraelust rääkija olnud, eriti lastest, sellepärast, et ma arvan, et neil kõikidel on oma elu.»