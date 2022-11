ELU 25 ⟩ Vaata videot! Annely Akkermann Juku-Kalle Raidile: Eesti rahandus ei ole pekkis, aga olukord on halb

Keit Pentus-Rosimannuse lahkumise järel rahandusministriks saanud Annely Akkermann (1972) on õige pika selle ala kogemusega inimene. Tuntud ka kui Kihnu kuninganna (Annely on pärit Kihnust ning olnud seal ka üks silmapaistvamaid ettevõtjaidalates 1991. aastast), hakkas ta (nagu ise ütleb) "50 kilo kaaluvana laps-ettevõtjana külapoodi pidama" 20-aastaselt.

"Kõikvõimalike toetuste pidevat suurendamis ma ei poolda üldse", märgib rahandusminister, "raha juurde trükkimine ei lahenda samuti mitte ühtainsatki probleemi."

Annely Akkermann on öelnud, et kui talle pakuti rahandusministri kohta, kulus tal otsustamiseks üks sekund:

"Võib olla terve sekund tõesti. Kui sa kandideerid Riigikokku, siis üks küsimus on alati, et kui sa saaksid ministriks, et mis sa teed? Kas sa üldse hakkaksid? Siis mõtled, et laevandusega olen tegelenud, turismiga, et noh majandus või rahandus. Ja kui see ühel hommikul, minu 50nda sünnipäev hommikul, helistab Kaja Kallas ja siis ma mõtlesin, et tal on eakate sünnipäevalaste nimed hommikul laua peale valmis pandud. Aga pärast õnne soovimist pakkus ministri kohta. Ei pidanud mõtlema, olen terve elu majanduses ja rahanduses olnud."

Juku-Kalle Raid: Sa said rahandusministrina sellise pooleldi küpsetatud kaku. Uus kakuke võetakse vastu uue riigieelarvega, kus sul mõmmigi enam teha ei ole, aga see on laias laastus juba ära otsustatud