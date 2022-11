Kuulujutud liikvel: kallimaga seitse kuud koos olnud Rebel Wilson on kihlatud

Mitmed meediaväljaanded avaldasid nädalavahetuse eel, et Austraalia näitleja Rebel Wilson kihlus. Vähem kui aasta tagasi oma suhet moedisaineri Ramona Agrumaga suhet alustanud Wilson tõttas aga kuulujutte koheselt eitama.

«Aitäh kõigile õnnitluste eest, aga me ei ole kihlatud,» väitis Wilson oma Instagramis.

Page Six aga avaldab, et paar käis hiljuti ühel halloween'i peol, kus nad rääkisid pidulistele, et nad on kihlatud. «Nad musitasid ühes nurgas ja ütlesid kõigile, kui elevil nad oma kihluse pärast on,» rääkis üks allikas meediaväljaandele.

Kas kuulujuttudel on tõepõhi all või mitte, see jääbki selgusetuks. Küll on aga huvitav märkida, et veidi enne kuulujutte, teatas paar, et nad on teinud algust uue riidebrändiga.

Ja brändi hinnad on üsna krõbedad! Pusa eest peaksid maksma 179 dollarit ning sellega sobivad püksid saad kätte 149 dollariga.

Wilson kinnitas oma suhet moedisaineriga mõned kuud tagasi. «Arvasin, et otsin Disney printsi… aga võib-olla oli mul kogu selle aja tegelikult vaja Disney printsessi,» teatas näitlejanna ühismeedias sel suvel. Mais oli ta vihjanud, et tema süda on võetud, kuid siis hoidis ta oma kallima nime saladuses.